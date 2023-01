Serie A | il milionario che la Juventus gioca per il ‘Caso Plusvalas’

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 2023-01-27 13:20:06 Calcio italiano: La sanzione di 15 punti che ha ricevuto laper il-complotto per pareggiare i saldi alterando i proventi da trasferimenti- Colpisce anche l’economia del club. In palio un minimo di 20 milioni. Le sue azioni in borsa sono scese di quasi il 12%. Gli sponsor non distolgono gli occhi. Il progetto sportivo a lungo termine vacilla. Venerdì scorso quando la Corte Federale d’Appello italiana ha parzialmente accolto il ricorso del Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed è stato reso pubblico ed efficace. la sentenza di togliere 15 punti inA alla,scoppiò un terremoto a Torino. Nello specifico, negli uffici del nuovo consiglio di amministrazione del club bianconero dopo le recenti dimissioni di Andrea Agnelli ...