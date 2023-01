(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lorenzo, presidente della LegaA, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al caso: ecco il suo intervento

Parlando con Calcio E Finanza , il presidente Lorenzoha discusso dell'ipotesi di trasmettere qualche match dellaA in chiaro . Dell'eventualità non si è parlato nella riunione, ma il ...Oggi è intervenuto in conferenza stampa anche il presidente della LegaA, Lorenzoche ha parlato proprio dell'argomento plusvalenze.

Lega Serie A, Casini: “Plusvalenze Juve Aspettiamo motivazioni. Sui diritti TV…” fcinter1908

Serie A, Casini: "Campionato in chiaro In altre leghe risultati controversi" Virgilio Video

Serie A, Casini: “Plusvalenze E’ un abuso ed è un problema federale” Pianeta Milan

Casini: «Serie A in chiaro Oggi non ne abbiamo discusso» Calcio e Finanza

GIORNO DELLA MEMORIA - Serie A, Casini: "Il calcio contribuisce a tramandare il ricordo" Napoli Magazine

Se la squadra di Angelucci non può fallire contro la penultima, alla Fabo tocca la tosta Legnano: questo il turno di serie B ...Durante la conferenza stampa odierna, Lorenzo Casini ha parlato così del tema delle plusvalenze: «È un tema serio, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma basta vedere anche i dati del report calcio ...