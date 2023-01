... adesso hanno ottenuto la qualificazione al Maradona e sono in un ottimo momento, anche col... primi inA per reti realizzate nel primo quarto d'ora di gioco: "Sì, è una nostra ...Lo Spezia non reagisce e non si rende pericoloso dalle parti di Skorupski e nella ripresa è ila rendersi pericoloso con le ripartenze. Al 74' segna Orsolini ma Massimi annulla per fuorigioco.

Calcio: Serie A, Bologna-Spezia 2-0 Agenzia ANSA

Serie A, Bologna-Spezia 2-0. Alle 20.45 Lecce-Salernitana Sky Tg24

Serie A, per Bologna-Spezia esordio del fuorigioco semiautomatico BolognaToday

Serie A 2022-2023, Bologna-Spezia: le probabili formazioni Yahoo Eurosport IT

La partita inizia con lo Spezia che tenta subito di tenere basso il Bologna, alzando il baricentro. La prima occasione la firma però Ferguson, con un tiro da fuori deviato in angolo da Dragowski. I ...(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Bologna batte Spezia 2-0 (1-0) nell'anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna.