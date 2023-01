Seregno | le immagini shock del 15enne spinto sotto il treno | come si è salvato – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sono state ledellasorveglianza nella stazione dia rivelare agli inquirenti cosa sia davvero avvenuto mercoledì scorso. Neldella Polizia di Stato si vedono alcuni ragazzi in piedi accanto ai binari, uno di loro spinge l’altro verso ilche proprio in quel momento sta passando. I due hanno 14 e 15 anni, ora nel carcere minorile di Torino, dopo essere stati arrestati per tentato omicidio e tentata rapina. La vittima si trova in ospedale con un trauma cranico e una frattura a una caviglia. Una sorta di miracolo secondo gli inquirenti, rispetto al pericolo che ha corso, evitato solo dal fatto che il ragazzo è caduto e trovato riparo nello spazio ristrettissimo tra la banchina e il convoglio che passava. L’ipotesi degli inquirenti della Questura di Monza è che si sia ...