(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si concludono con un evento gli incontri, organizzati dai candidati del progetto “”, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Una grande festa animata dai sapori delle migliori specialità tipiche partenopee, ha sancito nei locali della Cantina La Barbera al, la conclusione degli incontri, organizzati dai candidati

...dall'ambasciatore nella sede delle Nazioni Unite in occasione di una delle iniziative di... Don't miss the call! Per partecipare alladi domani sera, a ingresso libero (entro le ore 22),...... la cui lista, secondo quanto trapela, sarebbe già in via di, così come quella di Fratelli ... l'ultima delle quali tenutasi proprio nella tardadi ieri. Una tensione politica che ...

Shomurodov, accelerata Spezia: possibile chiusura già in serata Siamo la Roma

Serata di chiusura preelettorale al Vomero per AvvocatInsieme 2a News

Milano, violentò una sedicenne dopo una serata in discoteca: identificato dopo cinque mesi Virgilio Notizie

Tornano "I Concerti dell'Ateneo Messinese", giovedì 2 febbraio la ... Unime

Rai, Mussi Bollini, rabbia e dispiacere per la chiusura di Tg Kids Tvblog

Fa discutere per questo Vladimir Zelensky che arriverà con il suo video nella serata finale del festival, sabato 11, in chiusura della gara, mentre fuori dell'Ariston la città dei fiori sarà invasa da ...Identificato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni avvenuta lo scorso agosto in centro a Milano ...