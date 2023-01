“Sento ancora la vertigine” | Elodie si racconta nella docuserie in arrivo su Prime Video

(Di venerdì 27 gennaio 2023)ha annunciato l’uscita dila, la primasulla vita di, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 20 febbraio 2023. La serie TV dedicata all’affermata cantante (e da poco anche attrice) italiana arriva dieci giorni dopo la pubblicazione del suo nuovo disco, Ok. Respira, al cui interno si trova anche Due, brano con cui è in gara al 73esimo Festival di Sanremo (al via il 7 febbraio). Ad annunciare il progetto, una produzione Groøenlandia in collaborazione con, è stata proprio la piattaforma di Amazon, pubblicando su Instagram un post congiunto con. Prodotta da Matteo Rovere e Leonardo Godano, è composta da tre episodi diretti dal regista Nicola ...

