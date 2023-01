“Sento ancora la vertigine” | Elodie senza segreti nella docuserie sulla sua vita

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Da Beyonce a Lady Gaga, fino ai nostrani Mahmood, Tiziano Ferro e Emma Marrone: i cantanti sono sbarcati al cinema e sulle serie tv, scegliendo la forma del documentario e dell’autobiografia per svelare ai fan tutti i retroscena del successo. L’ultima ad aggiungersi alla lista è, che ha annunciato l’arrivo dila, la docu-serie a lei dedicata. L’annuncio è arrivato dalla cantante stessa, che ha condiviso la locandina della serie sul suo canale Instagram. La serie che racconta ladiUna produzione Groøenlandia in collaborazione con Prime Video, è propriopiattaforma streaming di Amazon che, a partire dal 20 febbraio, si potrà guardarela. La ...

