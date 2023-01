Sedicenne fluido finisce in comunità | Maltrattato per anni | aveva i bulli in casa

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un giovane di Torino si è trovato a dover andare ina causa deiche gli tormentavano la vita. La situazione estrema, però, era proprio insua Ilsmo è uno dei cancri della società e colpisce in particolar modo i bambini e i ragazzi. Difetti, fragilità e differenze vengono spesso letti come motivi di schernimento da parte di chi, per farsi forte, deride chi li possiede: se spesso isono in classe o al parco, per questotorinese erano invece insua.ina causa deiinsua (periodicoitaliano.it)Sia che sia solo verbale oppure anche fisico, ilsmo è una triste realtà con cui si deve fare i conti, ...