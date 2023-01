Scuola | la Marzano straparla | chi insegna non deve mica guardare allo stipendio… E già | i prof vivono d’aria

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non c’è niente di peggio di chi si mette in cattedra senza avere nulla da dire. E’ il caso di Michelachea Parigi ma mette becco nelle faccende dellaitaliana. E lo fa non con proposte innovative ma ritirando fuori i soliti vecchi luoghi comuni della sinistra: il merito che non c’azzecca con lapubblica, il lavoro deiche è così gratificante che non lo si può ridurre “a un mero calcolo entrate-uscite”. Guai a nominare i privati. Guai a nominare le punizioni. E poi l’immancabile citazione. Stavolta è di Robert Maynard Hutchins, la“dovrebbe turbare le menti dei giovani e infiammare il loro intelletto”. E già, va spiegare a quelli che quando entri in classe ti sparano contro i pallini di gomma o ti rovesciano il cestino ...