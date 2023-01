(Di venerdì 27 gennaio 2023) Inc'è troppo freddo e unadi quinta elementare si sente male e va in. È accaduto a, allaEmanuela Loi, nel quartiere Passo di...

Inc'è troppo freddo e una bimba di quinta elementare si sente male e va in ipotermia. E' accaduto a Palermo, allaEmanuela Loi, nel quartiere Passo di Rigano, dove i riscaldamenti sono ...Leggi anche Lasecondo Valditara, stipendi differenziati su base regionale: il ministro rispolvera le 'gabbie salariali' 'Per gli alunni difficili un tutor in, sarà pagato di più': la ...

Scuola, classe al gelo a Palermo: bimba di 10 anni in ipotermia ilmattino.it

Riscaldamento rotto in una scuola elementare, bambina in ospedale ... Tuscia Web

Palermo, riscaldamento rotto a scuola: bimba ricoverata in ipotermia QUOTIDIANO NAZIONALE

Quando arriva l'ambulanza del 118, la diagnosi parla chiaro: leggero stato di ipotermia. Tutta colpa della classe gelida della scuola elementare Emanuela Loi di Palermo che la bambina di 10 anni, ...