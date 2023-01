Scontro in autostrada tra Dalmine e Capriate | 3 persone ferite

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì (27 gennaio) nel tratto compreso traSan Gervasio dell’A4. È successo poco dopo le 14, in direzione di Milano. La dinamica è ancora da chiarire, ma i mezzi coinvolti sarebbero diversi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Dei tre feriti, tra cui un 31enne e un 57enne, solo uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso.