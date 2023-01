Scommettere sulla vittoria del Napoli | Mourinho cerca il colpaccio a quota 4 | 80 | Le nostre scommesse

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilè inarrestabile! Dopo un gennaio quasi perfetto, in cui hanno messo la parola fine alla sconfitta iniziale con l’Inter, gli azzurri si preparano a un terzo big match con un primo posto sempre più consolidato. Al ‘Maradona’ arriva la Roma di José, che hato di riavvicinarsi alle inseguitrici. Tuttavia, i giallorossi partono con le spalle al muro, con i betting analyst che offrono il successo esterno a 4,80, il segno «X» a 3,80 e l’«1» dela 1,73. Un equilibrio anche tra Under e Over, Goal e No Goal, con i capitolini che hanno subito solo due gol nel mese. La capolista, d’altro canto,ancora le reti di uno scatenato Victor Osimhen, al comando della classifica marcatori, con un suo gol che vale 2,20 la posta, una doppietta a 7 e una tripletta a 38. Dall’altra parte, i ...

La Ducato ha sei punti di vantaggioVirtus ma con una partita in più e viene dal rocambolesco ... Dopo otto vittorie consecutive ci può stare e io continuo asul progetto Ducato'. Un ...Una crescita che prende vitaprecisa volontà dei Bonacina di dare aria e spazio al nuovo. "Ho ... noto che si fa fatica aseriamente sui giovani offrendo loro la libertà di inaugurare ...

Juventus, non si potrà più scommettere sulla retrocessione in Serie B Sportitalia

Juventus in serie B Sospese le scommesse sulla retrocessione Corriere della Sera

La giustizia sportiva fa paura ai bookies: sospesa la quota sulla retrocessione della Juve La Gazzetta dello Sport

Scommesse sportive Italia: imparare a scommettere sulla pallamano MontecarloNews.it

Le più comuni tipologie di scommesse calcistiche calabriadirettanews

Chissà se qualcuno avrebbe scommesso qualcosa sulle 11 nomination agli Oscar di Everything Everywhere All at Once. Sono le stesse, per esempio, di Gandhi, Viale del tramonto, Il Padrino - Parte II, ...L’ipotesi, intanto, ha messo in allerta le agenzie di scommesse che hanno momentaneamente bloccato la quota sulla retrocessione della Juventus in B. Pubblicità Da questo momento, quindi, non sarà più ...