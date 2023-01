Sciopera il personale degli aeroporti | rischio caos bagagli e cancellazioni

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Oggi, venerdì 27 gennaio, è una giornata difficile per chi viaggia in aereo e per chi deve utilizzare i mezzi del trasporto pubblico a Milano. Nella stessa giornata si concentrano infatti più agitazioni dei lavoratori. Sono...

Tutto, comunque, dipenderà anche dalla effettiva adesione allo sciopero da parte deladdetto. L'agitazione in programma per domani è stata indetta da Ost Al Cobas. Il rischio di blocco era ...Ildelle ambulanze britanniche e' in sciopero per chiedere aumenti salariali a fronte dell'inflazione galoppante. Si tratta del terzo sciopero nelle ultime cinque settimane per ilparamedico di ambulanza del servizio sanitario pubblico Nhs, mentre gli infermieri si sono fermati per due giorni la scorsa settimana dopo una prima mobilitazione senza precedenti a dicembre.

Sono tre gli scioperi in corso: due a Linate e uno a livello nazionale. In tutti i casi a fermarsi sarà il personale di terra e i servizi impattati saranno biglietteria, check in, carico e scarico ...Infatti causa sciopero sono chiuse le tratte extraurbane tra Cascina ... per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo ...