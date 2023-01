Sci Paralimpico | ai Mondiali Bertagnolli è oro nello slalom gigante

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Espot – Ai Campionatidi sci alpinodi Espot, in Spagna, è stata la giornata di Giacomoe Andrea Ravelli.di categoria Vision Impaired maschile, i due azzurri hanno conquistato l’oro al termine di due manche tirate al massimo. Le soddisfazioni, per l’Italia, sono proseguite con il bronzo di Federico Pelizzari nella Standing maschile. Il primo podio della giornata è arrivato grazie ae Ravelli. Secondi al termine della prima discesa con un ritardo di appena un centesimo rispetto a Johannes Aigner e Matteo Fleischmann, nella seconda run gli azzurri hanno sciato un secondo più veloci della coppia austriaca. 1:50.24 il crono degli italiani, 1:51.29 quello di Aigner e Fleischmann. Terzo gradino del podio per ...