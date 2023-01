Sci di fondo | Les Rousses 2023 | Amundsen vince la 10km maschile | Graz 14esimo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Doppietta norvegese a Les. Sulle piste francesi, Harald Oestbergha vinto lafirmando una parte finale di gara incredibile che gli ha permesso di avere la meglio con il tempo di 21:26.5 sul compagno di squadra Sjur Roethe, secondo con un ritardo di +11.9. Ultimo gradino del podio per lo svedese William Poromaa con un ritardo di +17.8. Sono ben sette i norvegesi nelle prime dieci posizioni con Golberg quarto, Toenseth sesto, Holund settimo, Klaebo ottavo e Andersen nono. In casa Italia bella prestazione del 22enne Davidecon un ritardo di +40.0 dalla vetta, e due posizioni più indietro ha chiuso Francesco De Fabiani, 16esimo a +41.3. E’ invece 21esimo Federico Pellegrino con un ritardo di +52.2, mentre Paolo Ventura è 26esimo a +1:03.8, ...

ha conquistato la sesta vittoria in altrettante gare gestendo alla grande la frazione di

Nella staffetta mista, che ha chiuso il programma per lo sci di fondo, vittoria alla squadra svedese in 51'45", davanti a una mai doma Finlandia, seconda a 35. La Repubblica Ceca ha chiuso sul terzo