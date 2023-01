Sci di fondo | Coppa del Mondo Les Rousses 2023 |  Harald Oestberg Amundsen vince la 10 km tl | Davide Graz 14°

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La 10 km maschile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a Les, in Francia, valida per ladeldi sci di2022-, registra la doppietta norvegese con Haralddavanti al connazionale Sjur Roethe, mentre completa il podio lo svedese William Poromaa. Ben 70 gli iscritti, di cui 69 partenti, tutti al traguardo, tra i quali i 6 azzurri: in casa Italia il migliore è, 14°, poi Francesco De Fabiani, 16°. Sono più attardati, ma vanno a punti, anche Federico Pellegrino, 21°, Paolo Ventura, 26°, e Simone Dapra, 32°, infine Mikael Abram è 52°. Dopo aver condotto la gara dal km 4.8 sino al traguardo, trionfa il norvegese Harald...

...ha conquistato la sesta vittoria in altrettante gare gestendo alla grande la frazione didopo ... decisamente la più prestante suglistretti. Quarto posto per l'azzurra Annika Sieff , in ...... da quest'anno è stata sistemata e resa praticabile la pista che dalle Piane di Mocogno si collega a Barigazzo con la storica Via Vandelli, idonea per essere percorsa con glidao con le ...

Nella staffetta mista, che ha chiuso il programma per lo sci di fondo, vittoria alla squadra svedese in 51'45", davanti a una mai doma Finlandia, seconda a 35. La Repubblica Ceca ha chiuso sul terzo posto.