Sci di fondo | Coppa del Mondo Les Rousses 2023 | Francesca Franchi 17ma nella 10 km tl vinta da Ebba Andersson

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica libera disputata a Les, in Francia, valida per ladeldi sci di, registra il successo della svedesedavanti alla francese Delphine Claudel ed alla statunitense Jessie Diggins. In casa Italia vanno a punti, Anna Comarella, 27ma, e Cristina Pittin, 33ma. Con una seconda parte di gara in crescendo, la svedesesi impone in 24’08?8, precedendo la padrona di casa francese Delphine Claudel, seconda a 13?4, e la statunitense Jessie Diggins, terza a 20?5. Più attardata la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, quarta a 24?4, mentre chiude la top 5 l’altra statunitense Rosie ...