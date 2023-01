Sci alpino | startlist superG Cortina 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Iligante maschile con sette azzurri iscritti, che andrà in scena ad’Ampezzo domani, sabato 28 gennaio, vedrà scattare la due giorni riservata alla Coppa del Mondo di sci: si recupera la gara cancellata in Val Gardena. La gara sarà prevista alle ore 11.10. Per il primo dei due impegni, che andrà in scena sempre sulla pista ampezzana, saranno sette gli azzurri in gara, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Matteo Franzoso e Mattia Casse. Neligante maschile did’Ampezzo gli atleti al cancelletto di partenza saranno 61 da 13 Paesi, con sette. Iligante maschile did’Ampezzo sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Eurosport 2, mentre lo ...