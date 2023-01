(Di venerdì 27 gennaio 2023) Concederà il bis la Coppa del Mondo di sci: domani, sabato 28 gennaio, va in scena a(Repubblica Ceca) il primo dei duefemminili (prima manche alle 15.00, seconda alle 18.00). Sono quattro le azzurre iscritte. Nellofemminile di(Repubblica Ceca) lenon hanno grandissime velleità, dato che partiranno tutte conoltre il numero 30: si tratta di Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti ed Anita Gulli. Anche il primofemminile della Coppa del Mondo di scidi(Repubblica Ceca) sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport1, mentre lo ...

La start list dello slalom femminile della tappa di coppa del mondo didi Spindleruv Mlyn 2023 , in Repubblica Ceca: ecco di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza. Questi ultimi saranno molto alti per le azzurre al via in questa specialità: ...La star list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara del Super G maschile di Cortina , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Ad aprire le danze sarà l'austriaco Romed Baumann, mentre a seguire toccherà al francese Nils Allegre e allo svizzero Loic Meillard. Gli azzurri in gara sono sette ed il primo a scendere ...

Brignone e Goggia, "rivali" anche nel riposo: com'è diversa la strada per il Mondiale La Gazzetta dello Sport

Sci alpino, il campione del mondo junior Corrado Barbera: "Sto realizzando solo ora quello che ho fatto, non voglio fermarmi" TargatoCn.it

Sci alpino, startlist slalom Spindleruv Mlyn 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Che volo per l'apripista! Finisce gambe all'aria ma senza conseguenze Eurosport IT

Concederà il bis la Coppa del Mondo di sci alpino: domani, sabato 28 gennaio, va in scena a Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) il primo dei due slalom femminili (prima manche alle 15.00, seconda alle ...La start list dello slalom femminile della tappa di coppa del mondo di sci alpino di Spindleruv Mlyn 2023, in Repubblica Ceca: ecco di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza. Questi ...