Sci Alpino | Goggia | “A St Moritz ho fatto qualcosa di incredibile | l’equilibrio psicologico è importante”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La sciatrice azzurra Sofia, nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Atleti al Massimo’, programma sportivo condotto da Massimo Caputi su Rtl 102.5 News, ha raccontato una delle sue incredibili imprese sportive: “A St.ho vissuto 24 ore folli. Hoil podio rompendomi la mano, sono scesa a Milano per l’operazione e il giorno dopo mi sono presentata e ho vinto. Ripensando a quella giornata hodiagli occhi degli altri ma per me è stata una difficoltà che ho affrontato con facilità, probabilmente ero in un mood di focus e non ho avuto fatiche emotive. Poi magari ci sono giornate i cui sono più agitata e quelle sono più difficile da gestire, paradossalmente”. Quella gara è la rappresentazione della vita dell’atleta bergamasca: “La mia vita ...

Così la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, intervenuta sul Monte Bondone, in Trentino, in occasione della giornata conclusiva dei Campionati italiani dinordico della ...Mercoledì 1 febbraio, alle ore 16 presso il Park Tennis si terrà l'incontro con le atlete della Nazionale femminile americana diche hanno scelto il circolo tennistico di via Zara per alcune giornate di allenamenti in vista dei Mondiali di Courchevel/Meribel, in Francia, dal 6 al 19 febbraio. Le atlete Paula Moltzan, ...

Hannes Zingerle cade all'ultima porta e travolge lo striscione finale, ma taglia il traguardo (ed è davanti!) Eurosport IT

Brignone e Goggia, "rivali" anche nel riposo: com'è diversa la strada per il Mondiale La Gazzetta dello Sport

EYOF 2023: tre medaglie nello scialpinismo, Grassis argento nell'SBS, bronzo per Vitale Cesa nello SS FISI

Merkushyna e Bjoentegaard oro nelle sprint agli Europei di Lenzerheide. Carrara 19ª tra le donne, Barale 17° nel ... FISI

Coppa Europa femminile: nel primo slalom di Vaujany trionfa Escane, Pomarè in top ten NEVEITALIA.IT

Il cuneese racconta il successo in slalom ai campionati mondiali Junior in Austria: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto. Adesso non voglio fermarmi, ma spingere sempre di più"