Scherma | le spadiste Rizzi | Traditi | Bozza e Marzani raggiungono il tabellone principale di Doha

(Di venerdì 27 gennaio 2023) E’ giunto il momento di salire in pedana per le azzurre dalla spada femminile, impegnate nella tappa divalevole per la Coppa del Mondo 2023. Alle quattro già qualificate di diritto al, ovvero Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola, si aggiungono altre quattro atlete italiane per un totale di otto. Vittoria nelpreliminare da 64 e passaggio del turno per Giulia, che ha sconfitto la francese Nabeth per 15-13, mentre Gaiasi è imposta sulla georgiana Muridova mediante il punteggio di 15-14; avanza anche Alessandravittoriosa 13-12 nei confronti della ceca Saligerova. Robertasi rende protagonista di una grande prestazione, portando a casa tutte vittorie nella ...

Ma il duo di in rosa si è imposto anche nella categoria Giovani, dove Parenti si è ... dal girone alle dirette, ma ha anche mostrato una bella. Valentino e Andrea sono ancora sul podio ... oggi a Reutlingen è in programma la Allstar cup riservata alle Under 23. Tra le 117 ... Al Pala Lumagni una due giorni dedicata ai giovani Oggi e domani al Pala Lumagni di Lugo va in ...

Nel weekend, tra il 27 ed il 29 gennaio, si terrà a Doha, capitale del Qatar, il primo Grand Prix stagionale per spadiste e spadisti. Occasione importante per tanti atleti, compresi quelli della squad ... ROMA (ITALPRESS) - "Beauty in an Act: Fencing Workshop with Italian Masters" è il titolo della nuova tappa del progetto "La bellezza in un gesto", in prog ...