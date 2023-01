Sassuolo | le mani sul figlio di un grande bomber dell'Inter!

...dalledi Alvini a quelle di Ballardini), stessa quota per il successo del Milan, che deve rialzarsi dopo un inizio di 2023 da dimenticare e che domenica alle 12.30 a San Siro riceve il, ...Certo, il vantaggio delquartultimo è di soli cinque punti sul Verona, ma per quanto visto ...(basti pensare ai sold - out dell'Olimpico) e anche la squadra sembra essere sempre più nelle...

Sassuolo-Lazio, mani di Toljan quasi sulla linea: perché giallo e non ... Goal Italia

La Lazio vince 2-0 e conserva il quinto posto. Ora il Sassuolo trema RaiNews

Serie A - Sassuolo-Lazio 0-2: Zaccagni e Felipe Anderson in gol ... Eurosport IT

Milan-Sassuolo, i tre dubbi di formazione per Pioli Today.it

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo 90min IT

Milan - Sassuolo darà vita ad un mezzogiorno e mezzo di fuoco per la 20° giornata di Serie A, fra due squadre in crisi nera.Il centrocampo dei bianconeri è potenzialmente in ottime mani. Cosa che a Locatelli potrebbe non fare piacere. Ecco il motivo di tutto ciò.