Saronno cerca 12 giovani per i progetti di Servizio civile | 444 euro al mese

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 27 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Comune di12da inserire neidi: 25 ore settimanali, per 12 mesi di tempo, con indennità mensile lorda di 444,30. Il Dipartimento per le Politicheli e iluniversale sta per pubblicare il bando disivile universale. L’esperienza è rivolta atra ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...