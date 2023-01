(Di venerdì 27 gennaio 2023) «In relazione alle note indagini relative all’acquisto di grezzo di origine curda,informa che ladella Repubblica presso il Tribunale diha notificato ai Dirigenti della Società coinvolti l’atto di Appello avverso la sentenza del GUP che ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste». Con questa nota, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

In relazione alle indagini relative all'acquisto di greggio di origine curda,informa che ladi Cagliari ha notificato ai Dirigenti della Società coinvolti l'atto di Appello contro la sentenza del GUP che ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non ......4%) all'indomani delle dimissioni del cda legate al caso degli accordi sui compensi ai calciatori nella prima fase del Covid finiti sotto la lente delladi Torino e della Consob. Piatta:...

Saras, Procura di Cagliari ricorre contro assoluzione sul greggio curdo Calcio e Finanza

Sarlux, perquisito lo stabilimento. L'azienda indagata per disastro ... Il Manifesto

Sardegna, operaio cade da un pontile della Saras a Cagliari e ... Open

Fumo nero sulla Saras, la Procura indaga sui vertici del gruppo ... Cagliaripad.it

Tamponi rapidi È scontro tra Crisanti e palazzo Balbi VicenzaToday

In relazione alle indagini relative all’acquisto di greggio di origine curda, Saras informa che la Procura di Cagliari ha notificato ai Dirigenti ...