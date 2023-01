Sanremo | Zelensky un bene Raccolta record? Non credo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Undanon solo per lapubblicitaria, ma anche per le polemiche... Segui su affaritaliani.it

Mi sembra che questa discussione sulla presenza o meno disia una deviazione del vero dibattito, invece, ovvero il fatto che è un anno ormai che ci sono persone sotto le bombe con ...- Secondo La Repubblica è nato un fronte rossobruno contro la presenza di Volodymyral Festival di. È la stessa accusa di "putinismo" rivolta a chiunque criticasse le scelte della ...

Sanremo, tanti i contrari a Zelensky. Ma Vespa: 'Polemica inutile' Agenzia ANSA

Sanremo, il fronte contro Zelensky: da Matteo Salvini a Fabio Volo, chi non lo vuole al Festival Corriere della Sera

Sanremo 2023, "no a Zelensky": 40mila firme per petizione Byoblu in poche ore Adnkronos

Zelensky a Sanremo, l’esperto di televisione Simonelli: “Una scemenza che possa sensibilizzare… Il Fatto Quotidiano

Zelensky a Sanremo 2023, reazioni e polemiche: le posizioni da Salvini a Conte Sky Tg24

Ospiterà nella serata finale di sabato 11 febbraio l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma è un crescendo di polemiche. "Io sono stato molto contento - ha detto oggi… Leggi ...(Adnkronos) - "No alla militarizzazione del Festival di Sanremo". Una raccolta firme, lanciata dall'emittente Byoblu sul proprio sito internet "per chiedere alla Rai che non venga ospitato il leader ...