Sanremo 2023 | Rosa Chemical | “Il mio Made in Italy contro gli stereotipi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sesso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola!” L’eccentrico, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, parla così di ‘in’, il brano scritto con Paolo Antonacci, che lo vedrà esordire in gara adal 7 all’11 febbraio prossimi. “in– sottolinea– è pizza e tovaglia a scacchi, è Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi (Alex Mucci è la influencer, ingegnere aerospaziale e musicista, che condivide contenuti per adulti su OnlyFans, ndr.), ma anche vino rosso e spaghetti.inè piedi, con cui calpestare ciò che è generalista e che chiude tutto dentro una ...