Sanremo 2023 | polemica sulla presenza di Zelensky al festival Ma Nardella difende l’invito al presidente ucraino

Non finiscono mai le novità per Elodie . La cantante sarà tra i big die ha annunciato il nuovo disco Ok. Ma non è tutto. Nelle scorse, Elodie ha annunciato l'uscita del suo primo vero documentario . Dal 20 febbraio, a pochi giorni dalla kermesse ligure, ...... Elodie per la prima volta sceglie la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera , la sua sfida per trovare la canzone pere ...

Festival di Sanremo 2023 foto: arrivi cantanti prove | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

I cantanti di Sanremo 2023, Marco Mengoni all’Ariston con la canzone Due vite. FOTO Sky Tg24

Zelensky a Sanremo 2023, reazioni e polemiche: le posizioni da Salvini a Conte Sky Tg24

Zelensky a Sanremo 2023, Associazione Utenti dei Servizi radiotv diffida la Rai Adnkronos

Zelensky a Sanremo, polemica senza fine. Cuperlo: “Non confondiamo la tragedia con l’audience”. Calenda: “Un … La Stampa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...presentando inoltre una imminente istanza alla Rai per chiedere l'esclusione di Fedez dal Festival Sanremo, dove non figura tra i cantanti in gara ma come ospite della serata «cover» affiancando gli ...