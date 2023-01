San Valentino | cosa regalare al partner | idee regalo per donna e uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sanè una giornata dedicata agli innamorati. Una ricorrenza nella quale le coppie oltre a scambiarsi attenzioni e suggellare le promesse d’amore si scambiano anche un regalino. Un simbolo di quel legame che li tiene uniti nella speranza che sia per sempre. Non sempre è facile, però scegliere ilpiù giusto per la propria dolce metà. Ma gli oggetti tra i quali scegliere sono tanti, andiamo a vedere alcune. Unpersonalizzato è la scelta più azzeccata Unpersonalizzato è una scelta sempre azzeccata. Allora perché non pensare a riprodurre la vostra foto con minimattoncini grazie al foto-costruttore Maorabrick o anche cose estremamente semplici come un bel mazzo di fiori, cioccolatini una cena in un posto romantico, un coupon per coppia, un beauty box. Sembrano tutte ...