San Giorgio | gli alberi di viale Spinelli e via dei Sanniti saranno abbattuti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore all’ambiente del Comune di Sandel Sannio, Giovanna Annese, sull’abbattimento diin via dei. Di seguito il testo: “Nei prossimi giorni si procederà all’abbattimento dipericolosi in Via deie su. Tale decisione, sofferta ma inevitabile, è stata presa in considerazione dopo verifiche accurate da parte dell’Agronomo Walter Nardone, professionista incaricato dall’Ente che, monitorando i diversi soggetti arborei segnalati sul territorio, ha rilevato e documentato la necessità di procedere all’abbattimento deglial fine di ridurre il rischio di caduta e pericolosità per i ...