Salvini e l’ipocrisia della purezza canora sanremese Il corsivo di Cangini

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quando, lo scorso 8 settembre Matteosfilò sorridente e in smoking lungo il red carpetMostra del cinema di Venezia, la folla rumoreggiò: “Che c’entrano i politici? Dateci gli attori!”. Il capo leghista fece spallucce e in sala si sorbì senza proferir verbo l’accorato video intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma poiché Sanremo è Sanremo, e poiché a Sanremo Matteonon è stato invitato, eccolo rumoreggiare riecheggiando, opportunamente riadattato alla bisogna, il rancoroso principio che la folla veneziana gli rivolse contro: “Che c’entra Zalensky? Dateci i cantanti!”. Ovvio che le ragionipolemica abbiano poco a che vedere con i principi in generale e molto con la persona in quanto tale. Chi fischiò a Venezia non fischiò “i politici”, fischiò Matteo. ...