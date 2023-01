Salto con gli sci | Kraft primo nelle qualifiche a Bad Mitterndorf | Bresadola 15esimo

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Stefanha chiuso in prima posizione ledella gara dimaschile a Bad. In Austria, il padrone di casa ha fatto segnare il punteggio di 207.0, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle il tedesco Andreas Wellinger, secondo a quota 205.0. Terzo il norvegese Halvor Granerud, staccato di 3.8 punti dalla prima posizione. Ottimoposto per Giovanni, che ha dato seguito alle prestazioni messe in mostra in questa edizione del massimo circuito, posizionandosi davanti ad atleti del calibro di Marius Lindvik (16esimo) e Manuel Fettner (24esimo). Qualificato anche Alex Insam, 29esimo. SportFace.