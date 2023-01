Salerno | la Guardia di Finanza sequestra 160 mila euro a imprenditore agricolo

Leggi su zon

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procurapea EPPO (pean Public Prosecutor’s Office) – Ufficio di Napoli, ladidel Comando Provinciale diha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore pari ad oltre 160, relativo ad un contributo di originepea indebitamente percepito da un. Le indagini hanno riguardato le provvidenze concesse ad alcuni “agricoltori” della provincia salernitana, nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale Campania – c.d. “Progetto Integrato Giovani”. In particolare, sulla base della prospettazione accusatoria, gli accertamenti svolti dai militari del Nucleo di Polizia ...