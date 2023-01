(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lablocca lache stava accompagnando la squadra di Davide Nicola: 2-1 al Lecce Dia e Vilhena, a segno20 minuti, hanno consegnato ilal Via del Mare alla, che ha operato il sorpasso in classifica ai danni del Lecce. Prima vittoria per i granatatredall’ultima, che era arrivata contro la Lazio lo scorso 30 ottobre. Poi 7 partite senza i tre punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mercato bloccato, Pioli si consola con la Panchina d'oro Il Milan e lasmarrita: Pioli ...00 Milan 2 Fine 1 Fiorentina Mercoledì 4 Gennaio 2023 - 12:301 Fine 2 Milan Domenica 8 ...Per De Sanctis laha una squadra per poter far molto meglio di così. La realtà è che, ... Stankovic fin qui non è riuscito a cambiare l'infermeria non lo sta aiutando. Da quando la ...

Salernitana, rotta la striscia negativa: primo successo dopo quasi tre mesi Calcio News 24

Salernitana, Iervolino triste: «Critiche ingiuste, ho speso 50 milioni» ilmattino.it

Diretta Lecce-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Di Lorenzo indica la rotta, Osimhen arriva alla meta e Piatek resta al ... Goalist

Rush finale di mercato: difensore in arrivo, cambio di rotta in attacco SalernitanaNews.it

Iervolino spese Salernitana, il patron della Salernitana risponde alle critiche ricevute e rilancia per la seconda parte di stagione ...Iervolino intende comunque tenere ben saldo il timone e la rotta. «Nessun ripensamento sulla Salernitana - chiarisce - ma dopo un anno mi sarei aspettato un attestato di stima. Abbiamo sei punti di ...