Sabatini sulla questione plusvalenze | “Non è uno spot per il calcio”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) E’ chiaro come lalegata alla penalizzazione della Juventus stia tenendo banco nel mondo del; ecco il pensiero di. AnsafotoLa sentenza che ha colpito la Juventus, con il meno quindici inflitto ai bianconeri, ha stravolto ilitaliano e rischia di avere conseguenze ben peggiori di quelle subite dai ragazzi di Allegri in termini di classifica. Bonucci e compagni sono scivolati lontanissimi dalla vetta e ora devono rincorrere il quarto posto o rischiano di pagarla cara anche in termini di mercato. E’ chiaro come le prossime settimane, forse mesi, saranno decisivi e rischiano anche di cambiare tutta la classifica del massimo campionato italiano. In attesa di capire come si evolverà la vicenda,è intervenuto Walter ...