Russia | fuggiti da mobilitazione | bloccati da mesi in aeroporto Seul

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Cinque russi,dallaparziale ordinata da Putin per la guerra in Ucraina, sonoda, in attesa dello status di rifugiati, all’internazionale di-Incheon. A raccontare la loro storia è la Cnn, che ha intervistato l’avvocato Lee Jong-chan. Secondo il legale, tre russi sono arrivati all’lo scorso ottobre e due a novembre. Dopo il rifiuto opposto dal ministero della Giustizia sudcoreano alla loro domanda per lo status di rifugiati, i cinque si sono trovatinella sala partenze dello scalo, in attesa della sentenza d’appello. “Gli viene fornito un pasto al giorno, il pranzo, e per il resto della giornata vivono di pane e bevande. Possono fare la doccia ma devono lavarsi i ...