Rugby | Nemer squalificato per 6 mesi | era il colpevole della banana razzista

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il tribunale federale ha comminato una squalifica fino al 30 giugno 2023 al pilone di Treviso e dell’ItalIvan. L’italiano è statodal tribunale federale dopo quanto accaduto nella cena di squadra del Benetton lo scorso Natale. La decisione del tribunale si apprende dalla Gazzetta dello Sport. Il caso risale al 20 dicembre, quando durante un Secret Santa tra i giocatori del Benetton (usanza che consiste nello scambiarsi dei regali senza sapere il mittente di ognuno di essi) Traoré si era ritrovato davanti unamarcia. Un gesto che ha causato nel giocatore dei biancoverdi eNazionale un immenso dispiacere che lo ha portato a raccontare tutto sui social all’indomani dell’accaccaduto. L’autore del regalo non è stato subito reso noto, e in realtà non è mai stato ...