Rugby | Ivan Nemer squalificato fino a giugno 2023 dopo il gesto razzista contro Cherif Traoré

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il tribunale della Federazione Italianasi è espresso:è statoper sei mesi a causa deldel cui è stato protagonista il mese scorso. Per chi non ricordasse, il pilone italo-argentino aveva regalato una banana marcia al compagno di squadra alla Benetton Treviso,. Per lui in carriera 11 presenze con la Nazionale azzurra e 41 con il Benetton, sarà costretto a saltare l’intero Sei Nazioni che prenderà il via dal prossimo fine settimana. Il provvedimento prevede che il giocatore partecipi attivamente al Progetto Migranti della Federazione Italianae prenda parte a un percorso di formazione e sensibilizzazione su tematiche di integrazione presso una struttura indipendente. Come ...