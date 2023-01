Rubano un’auto | arrestati dalla polizia a Casoria

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Pascoli ahanno notato un uomo a bordo dispingerne un'altra con i fari spenti e due persone a bordo. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati ed uno di essi ha cercato di disfarsi di un cacciavite che è stato recuperato dagli operatori; inoltre, hanno rinvenuto nel veicolo spinto un altro cacciavite inserito nel nottolino di accensione accertando che l'auto era stata rubata, poco prima, in via Risorgimento ad Afragola. Tre giovani sono statiper furto aggravato; inoltre, la vettura è stata restituita al proprietario.