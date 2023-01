Rubano una bicicletta elettrica | due fratelli beccati dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Idella sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato due, per furto aggravato e per possesso di arnesi atti allo scasso. Hanno 39 e 35 anni sono entrambi. La scorsa notte e, mentre percorrono via Artiaco, i militari sorprendono i due uomini mentre stanno rubando unalì parcheggiata. Ili bloccano e trovano anche l’auto utilizzata dai due. Perquisiti, vengono rinvenuti e sequestrati anche diversi strumenti verosimilmente utilizzati per rubare e scassinare. L’E-bike è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati sono in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.