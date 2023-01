(Di venerdì 27 gennaio 2023) RIAD (Arabia Saudita) - L'esperienza di Cristianonel campionato arabo non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo l'amichevole contro il Psg di Messi, nella quale CR7 era andato in gol su ...

RIAD (Arabia Saudita) - L'esperienza di Cristianonel campionato arabo non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo l'amichevole contro il Psg di Messi, nella quale CR7 era andato in gol su calcio di rigore, l'attaccante non riesce più ad ...Sonoramenteper 3 - 1,ha fallito la possibilità di conquistare il suo primo torneo in terra arabo, il 35 della sua carriera. Scrive As : ' Non è la prima che Cristiano si aspettava ...

Ronaldo sconfitto e deriso: viene preso in giro dai tifosi avversari con il coro più cattivo Corriere dello Sport

Al-Nassr sconfitto, As ironizza: "Il grande successo di Ronaldo ... IlNapolista

Cristiano Ronaldo eliminato dalla Supercoppa d'Arabia: gli ... Eurosport IT

Al - Nassr sconfitto, As ironizza: 'Il grande successo di Ronaldo' Virgilio

L'Al Nassr fa sul serio: dopo Cristiano Ronaldo arriva un altro fenomeno Corriere dello Sport

SPETTACOLI "Io sono. solo. Amleto" in scena a Napoli fino al 29 GENNAIO SPETTACOLI "Se tutto va bene... stiamo uguale a prima" al Teatro Totò di Napoli fino al 29 GENNAIO ...Il talento portoghese, dopo l’eliminazione dell’Al Nassr dalla Supercoppa saudita, è stato bersagliato dagli spalti ...