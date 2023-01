Roma | trolley incastrato | uomo muore travolto da treno a Termini

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Undi 47 anni è mortoda unieri sera, intorno alle 22, alla stazione. Sul posto è intervenuta la Polfer. Dalle prime informazioni si è trattato di un tragico incidente. Al 47enne sarebbe rimastoiltra il vagone e la banchina e forse nel tentativo di recuperare la valigia è poi finito sotto un, vuoto, che era in transito per far rientro al deposito. L'articolo proviene da Italia Sera.

