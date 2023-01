Roma | si ribalta auto e muoiono cinque ragazzi Uno rimasto ferito

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 27 gennaio 2023)sono morti stanotte e uno ènello schianto di una Fiat 500 che per cause non ancora chiarite si èta più volte sulla via Nomentana, a, a Fonte Nuova. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco."Alle ore 02.30 circa del 27 gennaio la Sala Operativa del Comando diha inviato a Fonte Nuova in Via Nomentana n.611 la Squadra VVF 6/A per un incidente stradale. Dove, una Fiat 500 con sei persone a bordo per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si èta più volte. Nell'urto sono decedutimentre il sesto è stato trasportato al più vicino ospedale dal 118 presente sul posto" si legge in un comunicato.