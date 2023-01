Roma | muore travolto dal treno mentre cercava di recuperare il bagaglio caduto sul binario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023). Un cadavere riverso sui binari alla stazione Termini, nella serata di ieri. Una morte atroce, avvenuta a causa dell’investimento da parte del convoglio che stava per ripartire nuovamente dalla stazione nelle ultime ore del giorno. Un incidente terribile, stando alle prime ricostruzioni, perché determinato da una caduta accidentale sui binari da parte di un uomo. La vittima, proprio in quegli istanti pare stesse cercando diunche eraaccidentalmente sui binari. L’operazione di recupero, però, gli è risultata fatale perché proprio in quel momento stava per ripartire un convoglio dopo lo stazionamento nello scalo. La vittima sarebbe caduta accidentalmente e da lì non è riuscita più a uscirne fuori. Intanto il convoglio era già ripartito, e per l’uomo non c’è stato niente da fare. Paura a ...