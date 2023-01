Roma | multe ”digital” ma il sito comunale spesso non funziona | nuovo metodo penalizza anziani | ma non solo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023). La multa di per sé rappresenta sicuramente uno degli inconvenienti più fastidiosi da affrontare. Tempo, soldi, pazienza. Tutti da investire. Ma se diventa difficile anche pagarle? A, infatti, sta diventando complicato anche pagare le contravvenzioni, o almeno per una precisa fascia socio-anagrafica. Se non si è in possesso di un computer, infatti, e ovviamente una certa familiarità con le tecnologie, allora si è condannati quasi in automatico a pagare un sovrapprezzo. E proprio per questo, centinaia di persone nella Capitale, soprattutto, sono costretti al calvario. I problemi dellesenza bollettino Di fatto, in caso di contravvenzioni, e quindi violazioni del Codice della Strada, i vigili urbani non lasciano più il bollettino solito, quello del verbale, con il quale, foglio alla mano, andare ...