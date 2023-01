Roma | 'Mourinho ancora il n°1' | parola di un ex Inter VIDEO

Ultime notizie Serie A - Domenica sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli -, Spalletti controparte 2. Si tratta della prima giornata del girone d'andata: la ventesima del campionato italiano. Ed è concentratissimo su questo, il tecnico dei giallorossi che ieri ...La distanza con lae la difficoltà a inserire contropartite tecniche apprezzate da(scartato Messias ) rendono difficile il trasferimento, complice anche l'inserimento del Bournemouth. ...

Da Roma: "Il Napoli gioca con se stesso, ma ora anche Mourinho è 'candidato' allo Scudetto" Tutto Napoli

Tre torte e cori per Mourinho. Ma Zaniolo sembra triste ForzaRoma.info

Trattativa lampo per il dopo Zaniolo: Pinto accontenta Mourinho | Ingaggio da 5 milioni l’anno Romanista

Roma, Mourinho compie gli anni: cifra tonda VIDEO Calciomercato.com

Di Luca Valdiserri L’allenatore che si è tatuato la prima coppa di Conference League vinta nella capitale ha portato all’Olimpico 60 mila spettatori per gli… Leggi ...Giorgio Perinetti, dirigente sportivo (ed ex dg di Roma e Napoli), è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live ...