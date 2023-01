Roma | Mou | 60 anni tra auspici | Napoli e Zaniolo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 27 gennaio 2023) . Grande festa a Trigoria per i 60di José Mourinho. Dopo la torta e gli auguri nello spogliatoio, ecco la festa in un ristorante di alto livello con amici, parenti, Tiago Pinto e tutto lo staff. Il portoghese ha ricevuto auguri da ogni parte del globo ma il suo focus è su come affrontare l’amico Spalletti capolista col suo, oltre a affrontare la grana, a cui l’offerta inglese non piace. «Sono contento perché sono arrivati tanti messaggi, c’è stata tanta gente che mi ha dato amore e rispetto. Dalla famiglia e dagli amici ti aspetti questo, ma da gente che nemmeno conosci ti fa emozionare.”, ha detto Mou, che poi ha diretto l’allenamento come da copione. L'articolo proviene da Italia Sera.