Roma | morti cinque amici in un tragico incidente stradale Grave il sesto giovane

(Di venerdì 27 gennaio 2023) . Sono tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni Doveva essere una giornata di festa, era il compleanno di Flavia Troisi, 17 anni, ma per lei e i suoinon c’è stato nulla da fare. Durante la scorsa notte, verso le 2:30, un terribile boato ha svegliato gli abitanti di via Nomentana a, all’altezza di Fonte Nuova, poco fuori la Capitale. Lo spettacolo che si è presentato alla loro vista era terribile. Una fiat 500 era ribaltata e i corpi di alcuni giovani riversi sull’asfalto. Insonosul colpo, mentre una sesta persona combatte tra la vita e la morte. Le vittime sono tutti giovanissimi tra i 17 e i 21 anni. Sono: Valerio Di Paolo, i cugini Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, di 21 anni, Giulia Sclavo (morta poco dopo l’arrivo in ambulanza al Policlinico Umberto I) e Flavia Troisi entrambe di ...

... Giulia Sclavo , 18enne, deceduta all'alba al policlinico Umberto I di. Proprio nella stessa zona, sulla via Nomentana all'altezza di Tor Lupara, altri cinque giovanissimi eranonello ...Incidente a, cinque ragazziin via Nomentana a Fonte Nuova: avevano tra i 17 e i 21 anni. In codice rosso un sesto, l'auto era omologata per 4 di Romina Marceca 27 Gennaio 2023

Incidente a Roma, cinque ragazzi morti in via Nomentana a Fonte Nuova: avevano tra i 17 e i 21 anni. In codic… Repubblica Roma

Cinque ragazzi morti in un incidente sulla via Nomentana RomaToday

Si ribalta un'auto vicino a Roma, morti 5 ragazzi Agenzia ANSA

Roma, auto si ribalta con sei ragazzi a bordo: cinque morti TGCOM

L’auto si ribalta vicino a Roma: morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Un sesto ricoverato ma non in per… La Stampa

ROMA - Una vera e propria tragedia si è consumata questa notte a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte alle porte di Roma.Incidente stradale gravissimo in via Nomentana, alle porte di Roma. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio una Fiat 500 con a bordo 6 persone si è ...