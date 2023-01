Roma-Lido | treni soppressi e corse rallentate | la rabbia dei pendolari | ‘Non ne possiamo più’

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sembra non debba finire mai l’odissea riservata aidella. Anche stamattina, venerdì 27 gennaio, si registrano grandi disagi per coloro che devono usufruire del treno a causa di forti ritardi. Il convoglio delle 7 e 30 con partenza da Cristoforo Colombo ha registrato 37 minuti di ritardo così come quello con partenza da Porta San Paolo, mentre quello da Cristoforo Colombo con partenza alle 7.52 il cui arrivo era previsto alle 8.29. In quest’ultimo caso la corsa è stata soppressa, ma in merito a un eventuale bus sostituivo è stata indicata la dicitura:attivo’. Giornata nera per chi deve viaggiare sullaAncora una giornata nera, quindi, per chi viaggia sulla. Anche quando i convogli hanno fatto finalmente ...

Un treno in manutenzione e uno in officina per un guasto tecnico. La flotta della Roma-Lido perde ancora i pezzi. Da ieri sono solo quattro i treni che viaggiano lungo i 28 chilometri di binari tra il litorale e la Capitale. Secondo una prima stima, il traffico ferroviario è già ...

