Roma | la metro A di nuovo bloccata Gualtieri | I lavori dovevano iniziare 15 anni fa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Altro guasto questa mattina sullaA di, il secondo in una settimana. Per spiegare ai cittadini cosa è successo è intervenuto direttamente il sindaco di, Roberto, che ha parlato durante un sopralluogo alla stazione di Lepanto. "Il binario rotto oggi è del 1979 ed è in funzione dal 1980", ha detto il primo cittadino, aggiungendo che "non era mai stato manutenuto". Il rifacimento dei binari, e in generale l'aggiornamento dell'infrastruttura della linea A, è in corso da luglio dell'anno scorso e la conclusione è prevista per dicembre 2023. Proprio per questo motivo la linea è chiusa dalla domenica al giovedì dalle 21 in poi. Il binario che si è guastato oggi tuttavia fa parte del tratto che non è stato ancora interessato dai. Per il sindaco il progetto rappresenta "un ...