Roma | incidente a Fonte Nuova sulla Nomentana | l’auto si ribalta | cinque ragazzi morti | «Stavano festeggiando un compleanno»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Unstradale gravissimo si è verificato stanotte alle porte dipersone sono morte a causa delmento di un’automobile asu via. Il fatto è avvenuto intorno alle 2,30: iviaggiavano su una Fiat 500. Una sesta persona si trova in ospedale. La dinamica dell’non è ancora chiara. Sul luogo dell’, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. Ideceduti avrebbero tra i 17 e i 22 anni. Si tratterebbe di due ragazze e tre. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio ...

Circa un terzo delle vittime, sei in totale, aveva meno di 35 anni. Cresce l’allarme per i morti sulle strade italiane. Sono state 4 le vittime in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, Lazio ed Emilia ...Avevano tutti tra i 17 e i 22 anni i cinque ragazzi che nella notte scorsa hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. Il sinistro si è verificato sulla via Nomentana a Fonte Nuova, a ...